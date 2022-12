Se cayó proyecto de referendo contra adopción de niños por parte de parejas gay y solteros

La iniciativa, propuesta por la senadora Viviane Morales, se hundió en la comisión primera de la Cámara tras no alcanzar los votos suficientes.

Con 20 votos por el no y 12 por el sí, la iniciativa fracasó en el recinto, no sin estar precedida de un duro debate.

“No se busca proteger niños, sino discriminar familias”, criticó Paula Robledo, representante de la Defensoría del Pueblo durante la discusión.

Un punto de vista parecido manifestó la Procuraduría. “No es un hombre y una mujer, porque la familia por ejemplo puede ser una mujer y un niño adoptado”, declaró Sonia Patricia Pérez, delegada del Ministerio Público.

Morales defendió hasta el último momento el proyecto, acusó de mentirosa a Robledo y negó que se tratase de una medida discriminatoria.

El pastor Carlos Alonso Lucio defendió su concepto de familia y a la comunidad cristiana. “Seis magistrados de la Corte impusieron la modificación de la definición constitucional de familia como les pareció”, dijo.

Entretanto, a las afueras del Capitolio, grupos religiosos y representantes de la comunidad LGBTI defendieron sus posiciones y gritaron consignas.

Según cifras oficiales, en Colombia hay 4247 menores entre los 0 y 17 años esperando ser adoptados. En los últimos 6 años, 249 menores fueron entregados al cuidado de personas solteras.