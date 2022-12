Se complica situación en Colombia por paros cafetero y camionero

Con arengas, pitos y pancartas llegaron hasta el centro de Popayán, representantes de los gremios productivos del Cauca para exigirle al Gobierno nacional un diálogo.

Jailud Martínez tobar, presidenta de Acopi Cauca, explicó que "en este momento el tema humanitario es prioritario, la quiebra de los empresarios pequeños es inminente".

Explicaron que las perdidas tras ocho días del bloqueo son millonarias.

Juan David delgado, representante de los gremios productivos, reportó que "hasta la semana pasada habían pérdidas acumuladas de 50 mil millones de pesos. Se están votando todos los días 85 mil litros de leche".

Por su parte, el alcalde de Popayán, Francisco Fuentes, afirmó que la situación tiende a empeorar.

"No tenemos combustible, no tenemos elementos para los insumos hospitalarios y el tema de los alimentos que se hacen cada día más escasos", dijo el mandatario.

Este lunes se registraron nuevos bloqueos que dejaron a Popayán aislada con el resto del país por los cuatro puntos cardinales.

Por otro lado, en la capital del país ya se está presentando desabastecimiento y altos precios en las centrales de abastos.

La papa subió 100 pesos por libra y quedó en 600. El precio del plátano se elevó hasta 900 pesos por libra. La arveja verde alcanzó los 2.700 pesos, la habichuela llegó a los 2.200 la libra, el frijol quedó en 1.800 pesos y la granadilla ahora cuesta 950 pesos la libra.

Según Miguel Alarcón, representante de los gremios en Corabastos, la falta de transporte ya está causando perjuicios.

"Nuestras bodegas se encuentran desocupadas de mercancías, hace cinco días que no podemos surtir a nuestros clientes de las grandes superficies y esto afecta directamente al consumidor final", explicó.

Por su parte, Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, dijo que 180 mil camiones ya han parado sus actividades.

"Hoy ya no vino el 80% de los vehículos que normalmente entran, entonces vemos que la gente sí está demostrando que tenemos un problema grave y que hay que buscar una solución", manifestó.