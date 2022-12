Se cumplen 25 años de la trágica muerte de Diana Turbay

“Es domingo 2 de diciembre. Estoy agotada, siento dolores que ya no solamente son del alma, sino que también me duele todo el cuerpo. Estoy casi vencida, pues no entiendo qué está pasando (...) ¿por qué seguimos secuestrados? (...) no podemos salir de la pieza, no hay ventilación, se me quita el apetito..."

Este fue uno de los últimos mensajes que la periodista Diana Turbay escribió en su diario antes de morir, mientras se encontraba secuestrada por Pablo Escobar. Ahora, 25 años después de su muerte, tras un confuso operativo de la Policía en Copacabana, Antioquia, su hija María Carolina Hoyos la recordó conmovida.

“Es un diario que conservamos como un gran tesoro, porque refleja los sentimientos de mi mamá y lo mucho que sufrió. Solamente lo he leído 3 veces durante estos 25 años”, revela Hoyos.

Un cuarto de siglo después de este trágico hecho, los hijos de Diana Turbay aseguran que no albergan rencor en sus corazones. Hace tan solo unos meses, Noticias Caracol propició un inédito encuentro cara a cara entre María Carolina Hoyos y alias ‘Popeye’, uno de los involucrados en el asesinato de la periodista.

La familia de Diana Turbay siente que el perdón es lo único que libera y que solo con fe, se puede perdonar lo imperdonable.