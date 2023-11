Se cumplen 38 años de la tragedia de Armero: sobrevivientes piden conservar la memoria histórica

Hoy se cumplen 38 años de la tragedia en Armero, Tolima. Las familias rinden tributo a las más de 25.000 personas que murieron ese día. Varios sobrevivientes también regresaron para recordar a sus seres queridos.



“Yo voy a mi casa y me da tristeza saber que saqué a mi niña esa noche. Yo me hubiera podido salvar en el patio de la casa porque la casa mía no me la tumbó la avalancha, pero sí me la llenó de lodo. Eso es muy duro. Yo eso lo llevo en el alma”, expresó Manuel Guillermo Camayo, damnificado.

La inolvidable noche del 13 de noviembre no solo marcó la historia de Armero, sino de todo el país. Quienes vivían allí piden que la memoria de la Ciudad Blanca no se pierda.

Esperanza Tovar, representante de Fedearmero, afirma que a los damnificados los regaron por todas partes: “Mientras tanto, nuestra cultura, nuestro arraigo y la memoria se ha ido perdiendo a través del tiempo. La gente ha ido muriendo, otros se han desilusionado y se han apartado de la causa”.

Una tragedia que no solo dejó dolor, sino a cientos de niños y familias desconsolados por la pérdida de sus seres queridos.

“Hay que abrir otros libros rojos de otras regionales, de Antioquia o de Santander. Hay que llegar a otros países, hay que llegar a Países Bajos, a Noruega o a Francia, donde hay muchos niños adoptados”, reclama Francisco González, director de la fundación Armando Armero.

Hace 38 años la historia del Tolima se partió en dos. Hoy, el duelo sigue vivo, pero queda demostrado que lo único que no pudo sepultar la avalancha esa noche es el amor de estas familias, que cada año llegan a honrar la memoria de sus muertos.

Lo que esperan los damnificados de la tragedia en Armero es que de una vez por todas se inicien todos los trabajos para recuperar la memoria histórica de su pueblo.