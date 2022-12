Se debe suspender cobro de valorización: presidenta Concejo de Bogotá

Desde este jueves, el Concejo de Bogotá estudiará la derogatoria del decreto 180 de valorización y del 451 del pos norte.

Además, analizará la posibilidad de un cupo de endeudamiento de 4,3 billones de pesos, en donde se incluirían obras trascendentales para la capital.

María Clara Name, presidenta del Concejo, advirtió que el primer paso para iniciar el debate de estas iniciativas es tomar decisiones con el próximo cobro del aporte establecido para el 29 de abril.

Name explicó que "en primer lugar la administración tendrá que suspender el cobro actual, para que podamos darle el trámite natural que debe darse en la corporación".

Algunos concejales que advierten que no es factible derogar el acuerdo 180 porque hay obras por las que ya pagaron los ciudadanos.

Nelly Patricia Mosquera asegura que "se verá estimado un detrimento patrimonial de 400 mil millones de pesos, esto sin contar el recaudo que ha tenido el IDU por esta valorización que se está cobrando".

Otros cabildantes dicen que ven poco factible que se apruebe un cupo de endeudamiento.

El concejal Orlando Parada afirma que "por tratar de solucionarle un problema a los bogotanos, no los vamos a meter en otro lio, que es pagar un cupo de endeudamiento de 4.3 billones, que se hace con que, con impuestos".

Hay otros que defienden el cupo, dicen que es la única salida para solucionar lo que se dejó de hacer con la valorización.

En el Concejo hay quienes sostienen que la fórmula propuesta por el Distrito es la solución al atraso de la infraestructura en la ciudad.

El concejal Yesid García dice que "hay una parálisis en obras de la ciudad, que quedaría resuelto una vez aprobado el cupo de endeudamiento".

El Concejo sorteará quieres serán los dos ponentes que estudiarán los proyectos de acuerdo de presupuestos por la administración del alcalde Gustavo Petro.