“Se dispara directamente al cuerpo de manifestantes”: policía que causó la muerte de Dilan Cruz

En entrevista exclusiva para Los Informantes, explicó qué tipo de armas se utilizan en las protestas y cómo se usan. También da su versión de lo sucedido ese día.

El testimonio que dio el agente a María Elvira Arango, directora de Los Informantes, se transmitirá hoy a las 8:00 p.m.

¿Cuál es el protocolo de esa arma en particular?

“Es un arma menos letal. Es algo que se dispara directamente hacia el cuerpo de los manifestantes para dispersarlos; hacia donde esté la multitud. No se hace un tiro parabólico”, aseguró.

¿No se apunta a alguien en particular?

“No se apunta porque esta arma no tiene miras. No tiene precisión. Lo que uno hace es dirigir esta arma hacia donde está la multitud para el impacto psicológico, el sonido, poder de pronto dispersar a estas personas”, añadió el uniformado.

Dilan Cruz fue herido el 23 de noviembre cuando protestaba sobre la calle 19 con carrera 4, en el centro de Bogotá.

El joven fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio, donde informaron su deceso tres días después.