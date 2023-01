¿Se emborrachó la Policía?: justicia militar ya está investigando a tres uniformados

Un video muestra a un grupo de patrulleros en aparente estado de alicoramiento. Comunidad de Tunja pide explicaciones.

El hecho se registró en el norte de la capital de Boyacá, donde funcionan varios bares y discotecas. Un ciudadano captó el momento en que un grupo de policías caminaba con dificultad sobre la vía pública.

Los habitantes del sector señalaron que los uniformados se encontrarían en estado de alicoramiento. Afirmación que alertó a las autoridades que llegaron al sector para conocer de primera mano el caso.

Varios de los testigos manifestaron que no brindarán declaraciones del hecho porque miembros de la Policía Nacional les advirtieron que podrían ser parte de la investigación. Sin embargo, las autoridades locales ya reaccionaron a las polémicas imágenes.

La comunidad señala que el ruido y las peleas son el pan de cada día en este sector y ahora ya no saben a quién recurrir.

"Lo que nos causa a nosotros bastante curiosidad es que solicitamos que cumplan el horario, que efectivamente se adecúe al ruido, porque ese ruido es terrible y pues si la misma Policía está consumiendo dentro del mismo lugar y hasta esa misma hora pues resulta inaudito. Resulta algo absurdo y realmente no sabemos cómo acudir y a quién acudir", indicaron vecinos.

Noticias Caracol conoció que por lo menos tres uniformados involucrados en el hecho ya son investigados por la justicia penal militar, mientras otro grupo de policías serán vinculados disciplinariamente por parte de la inspección general de la Policía.