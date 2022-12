Se endeudaron para adquirir vivienda de interés social y no saben del proyecto ni de la plata

Unas 40 familias en Chipaque, Cundinamarca, dicen que hace siete años invirtieron más de $20 millones y ahora nadie responde.

Aseguran que no hay ni escrituras, por las que también pagaron.

“Nos exigieron millón y medio más para materiales y no siguieron, no colocaron ni siquiera un ladrillo", denuncia una de las afectadas.

Según el representante legal de Vector Construcciones S.A.S., empresa constructora, la obra se paró por orden del exalcalde Camilo Pardo y la situación se puso en conocimiento de la Procuraduría.

"En el año 2015, en el cierre de nuestra administración, al ver que el proyecto no avanzaba nosotros decidimos adjudicar a todos los beneficiarios, como era la obligación por dicho convenio, los lotes. Es decir que hoy en día todos los beneficiarios ya tienen su título debidamente registrado", afirma por su parte el exalcalde Camilo Pardo.

El alcalde actual de Chipaque Danilo Basto advirtió que el tema ya está en manos de las autoridades.

“Ya tenemos una demanda que interpusimos contra ese mismo proyecto. Hoy ya lo tiene el Tribunal de Arbitramento", sostuvo.