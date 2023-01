Se entregó Yersey Tami, el rapero asesino que confesó homicidio a través de una canción

“Me voy dejando atrás mis hijos, mi trabajo, mi familia, mi carrera”, posteó antes de ir a la Policía para responder por la muerte del novio de su expareja.

Yersey Tami publicó el pasado 5 de junio un video musical, con fotografías de sus hijos y su excompañera, en el que explicó los “motivos” que lo llevaron a matar a Iván Camilo Castellanos Rangel, un comerciante de Bucaramanga.

El rapero, según su rap, se dejó llevar por la ira al enterarse de que el hombre presentaba a uno de sus hijos como propio.

“No tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo hui, quería salir de ahí, que me busque mi Diosito, pero tenía que ser así”, decía uno de los apartes de la letra de su canción ‘Cosas del corazón’.



Casi una semana después y horas antes de entregarse a la Policía de Bucaramanga, pidió a sus amigos y fans “que no se olviden de mí, que me recuerden como lo que fui, una persona alegre con sueños, aspiraciones”.

Asimismo, pidió perdón a la familia de su víctima.

“Mi intención con la canción no era ofenderlos, respeto mucho su dolor, están en todo el derecho de odiarme, y pedirle perdón a todos lo que de una u otra forma ofendí o se sintieron insultados con mi tema”, manifestó.



