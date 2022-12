“Se escuchó un ruido muy duro y luego todo quedó oscuro”: habla obrero herido tras caída de puente

Este es el impactante relato de Emigdio Bernal. Autoridades culminaron el rescate de los nueve cuerpos en el viaducto Chirajara.

Al momento de la emergencia, ocurrida poco antes del mediodía del lunes, muchos de los trabajadores se preparaban para almorzar. Pero otros, como Emigdio, seguían laborando en la parte superior y otros debajo de la pesada estructura.

Publicidad

Desde la camilla en el Hospital La Samaritana, en el sur de Bogotá, el obrero dijo que estaba retirando algunos elementos de madera y otros materiales que servían de apoyo al puente, cuando de pronto sintió “un estruendo muy tremendo y no supe más porque me aporré y me sacaron en ambulancia”.

Lo que se vino fue casi la mitad del puente que estaba a unos 30 metros de empatar con el otro extremo.

Bernal señaló que todo pasó muy rápido. La mole de cemento y cables cayó hasta lo profundo del cañón, así como muchos trabajadores. Los que se salvaron empezaron a auxiliar a los heridos.

“Yo quedé debajo de la estructura, no sé quién me colaboró y me ayudaron a salir, porque yo pedía ayuda, estaba atrapado de las piernas”, señaló el trabajador llanero, que estaba en esta obra de la vía Bogotá-Villavicencio hace más de un año.

Publicidad

Ochenta hombres de la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército, la Policía y el CTI trabajaron en el rescate de los cuerpos que quedaron bajo los escombros del viaducto Chirajara. La tragedia dejó nueve muertos.

#LoÚltimo Encuentran los dos cuerpos que faltaban tras el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio. Se cierra oficialmente la operación de búsqueda y rescate de víctimas https://t.co/5Qhl4lYN2d pic.twitter.com/UdKiKzddvS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 16, 2018

Publicidad

Le puede interesar:

“Escuché que eso comenzó a caer y salí corriendo”: sobreviviente de... Vea también: