“Se están muriendo nuestros indígenas”: grito que hace temer lo peor frente al COVID-19 en Amazonas

De 430 casos de coronavirus confirmados, el 90% son aborígenes, según autoridades. Aseguran que el hospital no da abasto.

Entretanto, Karina Bocanegra, diputada del Amazonas, denunció que el diputado indígena Camilo Suárez murió con síntomas asociados al COVID-19 y esperando atención médica.

“Se murió el día de hoy por falta de atención, porque no llegó la ambulancia. En el hospital no contamos con manómetros, no contamos con termómetros, no contamos con nada y hoy le tocó a él, los que se están muriendo son nuestros indígenas”, afirmó.

Bocanegra pide al presidente Iván Duque “que mire al Amazonas. No queremos más pañitos de agua tibia. Aquí estuvo el ministro y llegó con ninguna solución”.

Y el panorama no mejora: mientras aumentan los pacientes, disminuye el personal de salud por renuncias masivas en la región, la mayoría contratados por prestación de servicios.

