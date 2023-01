“Se están tirando la paz”: De la Calle reacciona ante señalamientos a Iván Márquez por narcotráfico

El candidato presidencial aseguró que se debe investigar el caso a profundidad para evitar que se le haga trampas a los acuerdos de La Habana.

Humberto de la Calle se pronunció ante la publicación del diario Wall Street Journal en la que se denuncia supuestos nexos entre Márquez y carteles mexicanos.

"Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz.”, declaró el exlíder negociador.

“Este es un llamado de contenido nacional. Como vamos, vamos a la guerra con los ojos cerrados”, agregó.

De la Calle también se pronunció para que se hagan investigaciones pertinentes frente a lo dicho por la publicación estadounidense.

“Ante la versión de ese periódico, surgen serias inquietudes. Reafirmo que no puede haber impunidad para los miembros de las Farc, cualquiera sea su rango”, afirmó el candidato presidencial.

Los señalamientos también fueron en contra del Gobierno y la exguerrilla: “las Farc tampoco han dado el paso de mostrar empatía suficiente con los colombianos, Y al Gobierno le ha quedado grande la implementación.”

Por último, el líder liberal lanzó duras pullas tanto a Álvaro Uribe como a su candidato, Iván Duque.

“Primero, Uribe y Duque vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra.”, dijo De la Calle.

“Invito, particularmente, al doctor Duque a que vaya y le ponga la cara a Bojayá, al Salado, a la Chinita y a los Montes de María y les diga frente a frente a cada una de las víctimas, cómo es que piensa hacer trizas el acuerdo", añadió.

Iván Duque no tardó en responder a los ataques del candidato liberal: "Yo no voy a contestar provocaciones. Me parece importante dejarle claro al país que los que siguen haciendo trizas el acuerdo son los que siguen en el narcotráfico”.

“Esto ya es el colmo”: Iván Márquez tras artículo que supuestamente...