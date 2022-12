Se ha puesto de moda que investigados se declaren perseguidos políticos: Santos

Sin mencionar al Centro Democrático, el presidente Juan Manuel Santos respondió a sectores que se han dedicado a desprestigiar a la justicia.

Luego del rifirrafe entre los ministros del gobierno Santos con varios integrantes del Centro Democrático tras la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Jefe de Estado insistió en la defensa de la institucionalidad.

Además recalcó que no hay ninguna persecución a ningún partido político porque el Gobierno no instiga a la justicia a emprender acciones. Dijo que Colombia tiene un Estado de Derecho operante, una separación de poderes real, y “aquí nadie persigue a nadie desde el Gobierno a través de los despachos judiciales”.

“Quien diga eso, quien señale eso que lo pruebe pero yo sí pediría que no sigan esparciendo cizaña y defendiendo en las calles con consignas facilistas lo que deberían defender en los juzgados”, sostuvo.

En este sentido, Santos hizo un llamado a quienes están dedicados a desprestigiar la justicia a que, por favor, “dejen de minar las instituciones”.

“Si tienen una investigación o un juicio, enfréntenlo y defiéndanse como cualquier ciudadano en cualquier democracia, como lo hacemos todos cuando nos llama la justicia, pero no acudan al expediente fácil y mentiroso de que aquí hay una persecución política”, afirmó.

Para el presidente no deben seguirse difundiendo mentiras que sólo buscan desprestigiar la institucionalidad del país.

Reiteró además que el Gobierno no tiene ninguna injerencia en las decisiones de los jueces y fiscales.

El hermano del expresidente Uribe es investigado por conformación de grupos paramilitares y por homicidio. Fue detenido el pasado lunes en Medellín y se espera su traslado a una guarnición militar.

La Fiscalía tiene 120 días para determinar si Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es llamado a juicio o si su caso se archiva.

A raíz de la detención, voces de la oposición han atizado el fuego reiterando que se trata de una persecución política en contra del expresidente.