Se habría ofrecido a pagar teléfono y dientes de su expareja para que dijera que tuvo un accidente

Jessica Barrios afirma que fue agredida por su exnovio en el malecón de Puerto Colombia el fin de semana pasado. Sufrió lesiones en cara y cuerpo.

“‘Mira lo que me hiciste hacer’, es lo primero que escuché ante tanta confusión camino de urgencias hacia el hospital”, relató la joven en redes sociales sobre el denunciado ataque.

“Yo no sentía mi cara y tampoco mis dientes. Sentía la boca llena de sangre y un dolor punzante en mi mandíbula, mi pecho y mis manos”, agregó Jessica acerca de lo que sucedió el sábado pasado.

La joven, según medios que hablaron con ella, accedió a encontrarse con su expareja, con quien había terminado hace algún tiempo.

En el relato que hizo la víctima, señaló que su presunto agresor “decía que había sido un accidente de tránsito, que había sido culpa mía, que yo me tiré hacia su carro. Todos lo escuchaban a él y nadie excepto el médico me preguntaba qué había sucedido”.

“Llamaron a una tía que logró llegar muy rápido, ella fue testigo de lo que me dijo el que me había arrastrado varios metros en el malecón de Puerto Colombia en su carro: ‘Te pago tu teléfono y los dientes, pero di que fue un accidente’”, agregó en su cruda narración.

Jessica advirtió a posibles víctimas de agresión que no asuman lo que ella: “pensé que una cosa eran gritos y malas palabras, y que eso estaba muy lejos a algo como lo que me pasó. Pero todo eso va conduciendo hasta esto: a un intento de homicidio”.

La joven denunció a su expareja ante la Fiscalía General.