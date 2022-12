Se hunde el matrimonio igualitario en el Congreso colombiano

A las 3:42 p.m. se realizó la votación del polémico proyecto que fue convocada para este miércoles por el vicepresidente primero de la Cámara alta, el liberal Guillermo García Realpe.

A las afueras del Congreso, partidarios y opositores de la iniciativa defendían sus tesis en la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá.

Ayer, martes, los senadores discutieron por segunda vez en plenaria el llamado proyecto del "matrimonio igualitario", después de que la semana pasada los legisladores decidieran no votar porque la sesión no fue televisada por el canal del Congreso.

Para que el proyecto siguiera en discusión debía recibir 50 votos afirmativos de los 98 senadores que conforman este cuerpo. Tras la votación con 51 votos en contra, el respaldo tendrá que volverse a presentar en el próximo periodo del legislativo.

El senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U, presentó en agosto de 2011 esta iniciativa que sucitó una gran polémica en la plenaria e incluso al interior de las bancadas.

En la jornada del martes, por ejemplo, los senadores portavoces del Partido Verde, John Sudarsky Rosecubaumm; del Polo Democrático Alternativo, Luis Carlos Avellaneda; y del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, anunciaron su voto a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Por su parte, Alexandra Moreno Piraquive y Carlos Baena, del Movimiento Mira, de corte cristiano (no católico), expresaron su voto en contra, igual que el representante de Cambio Radical, el senador Antonio Guerra, y el portavoz del Partido de Integración Nacional (PIN), Edgar Espíndola, quien tildó el proyecto de "inconstitucional".

El más polémico fue el senador conservador Roberto Gerlein, quien consideró que el matrimonio entre homosexuales "atenta contra la dignidad de la mujer porque hay una disminución de su santidad, es malo para el país, para el Congreso, para los partidos" y por eso opina "que se debe votar negativamente".

"No comparto, ni aplaudo, ni deseo el sexo escatológico. A mí me parece que el sexo escatológico es un sexo inane, incapaz de generar vida, un sexo que se practica casi que con fines recreativos", agregó.

Actualmente, las parejas homosexuales en Colombia pueden registrar ante notarios sus uniones y según la jurisprudencia de la Corte Constitucional pueden heredar bienes, pensión y afiliar a la pareja al sistema de salud; aunque el acto no es reconocido como matrimonio y tampoco pueden adoptar niños.

Bogotá