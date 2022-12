Se inscribe comité promotor de campaña a favor de Francisco Santos

La Registraduría dijo que lo inscrito fue un comité de tres personas para recoger firmas que apoyen la candidatura, para lo cual deberá contar con al menos 437.000 firmas.

"Lo que hicimos fue prepararnos, es un requisito administrativo", dijo el Francisco Santos a la agencia de noticias AP vía telefónica al aclarar las versiones de su propio equipo sobre su registro.

El ex vicepresidente aparece en recientes encuestas con una intención de voto de 16% frente a por lo menos otros cuatro posibles aspirantes, incluyendo su primo el actual mandatario, quien tiene plazo hasta noviembre para anunciar oficialmente si buscará un segundo cuatrienio de gobierno.

A pesar de su baja popularidad, el presidente Santos lidera con 21% la intención de voto frente a esos posibles candidatos, según una encuesta de la empresa Ipsos Napoleón Franco realizada del 19 al 22 de septiembre entre 1.008 personas, con un margen de error de 3,04 puntos porcentuales.

Jorge Londoño, presidente de la encuestadora Invamer Gallup, dijo telefónicamente que inscribirse primero no significa que quien "pega primero pega dos veces". La inscripción "es un más un requisito legal que un golpe de opinión, no afecta significativamente las cosas", agregó.

"No hay una candidatura que recoja de forma mayoritaria la intención de voto", indicó Londoño, con 25 años realizando consultas de opinión.

Por su parte, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, dijo a la AP que la inscripción de Francisco Santos no representa ni su repunte en los sondeos ni una amenaza para el actual mandatario.

"Se inscriba o no se inscriba él no tiene ninguna opción, no es el gallo para el presidente Santos", sostuvo.