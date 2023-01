“Se le fue la mano y eso explotó”: habla papá de niña que resultó quemada en experimento de colegio

El rector de la institución, en Santa Marta, reconoció que no cuentan con laboratorio. La menor de 9 años se recupera en una clínica de Barranquilla.

Aunque se encuentra estable, permanece en la unidad de cuidados intensivos con quemaduras de primer y segundo grado.

El experimento, que hacían durante la clase de ciencias naturales en el colegio Edgardo Vives, buscaba probar la transformación de la energía.

En el hecho, tres estudiantes resultaron heridos. Pero la que tiene heridas más graves es la niña de 9 años.

"La quemadura fue en el rostro por el mal manejo de ellos, pues como que no les han dado capacitación sobre un caso como estos”, aseguró Orlando Munive, familiar de la menor herida.

Noticias Caracol contactó a Mohamed Bolaño, rector del centro educativo, quien admitió que no cuentan con laboratorio.

Secretaría de Educación asumió la investigación del caso e indagará por qué los niños estaban haciendo este tipo de prácticas sin batas.