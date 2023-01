¿Se les acabó el negocio? Ministerio de Transporte le puso tatequieto a las fotomultas

Con una nueva resolución, la entidad busca controlar “los abusos que se han venido presentado en varias regiones del país y evitar la corrupción vial”.

"Me parece muy bien todo lo que ataque la corrupción me parece muy interesante”, Filidelfo Martínez, comentó un ciudadano.

Algunos expertos en Movilidad no dudaron en opinar frente a la nueva medida.

“Estábamos en mora en corregir ese modelo perverso de negocio donde se buscaba la ganancia mal hecha para un operador. En conclusión, creemos que es una resolución que ajusta las fotomultas y las vuelve más preventivas”, aseguró Stalin Rojas, experto en movilidad de la Universidad Nacional.

Con esta nueva reglamentación, la autoridad de Tránsito, de donde se pretenda instalar u operar este sistema, deberá contar con la autorización del Ministerio de Transporte.

Asimismo, no se podrán instalar “a dedo o por gusto de cualquiera” porque es necesario que operen en zonas estratégicas para detectar las infracciones de tránsito.

La resolución deja en claro que, si llega a ser aprobada, los equipos no podrán ser instalados cerca de viviendas, colinas y tampoco podrán operar personas ocultas en las vías.