Se levanta paro camionero tras acuerdo entre Gobierno y gremio

Vea aquí el acuerdo alcanzado entre Gobierno y camioneros.

Asimismo, el acuerdo, alcanzado a las 4:10 a.m. de este martes, se convino "suspender por tres meses la póliza de ingreso al parque automotor, tiempo en el que el Ministerio de Transporte definirá con el sector la estrategia para la regulación del parque. Si en 3 meses no se ha expedido la política, se revisará y concertará la prórroga con los participantes en la mesa".

Sobre el incremento hecho al ACPM para el mes de marzo, el Gobierno que se reducirá a partir del 6 de marzo de 2013 el precio "en 159 pesos. A partir del 1 de abril de 2013 el precio se reducirá en 77 pesos y ese mismo precio estará vigente durante el mes de mayo del año en curso. Para los anteriores efectos el Ministerio de Minas y Energía expedirá los actos administrativos correspondientes en el marco de la competencia funcional propia de esta cartera".

"El Superintendente de Puertos y Transporte se compromete a analizar posibles sometimientos a control frente a las empresas de transporte que no cumplan con lo dispuesto en las normas y si no se erradican las malas prácticas administrativas el incumplimiento de esta medida podrá dar para intervenirlas", precisó el documento.

También señala que se hará veeduría sobre "vías críticas" por donde transitan los transportadores. "Respecto a la vía Medellín-la Costa, tramo Yarumal-Valdivia, se informa que hay $19 mil millones correspondientes a un contrato de mantenimiento y rehabilitación, el cual será ejecutado este año, haciendo énfasis en la señalización", explicó el Ministerio de Transporte.

Otros paros

A este paro, se sumaba el cacaotero, el cual logró levantarse luego de llegar a un acuerdo tras concretar un incremento al subsidio del precio de compra del grano, informó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo.

Este beneficiará a unas 40.000 familias que devengan su sustento de esta actividad y que pasará de 400 pesos (unos 22 centavos de dólar) por kilo a 800 pesos (unos 44 centavos de dólar).

Sin embargo, aún no se logra conjurar el paro cafetero que este martes entra a su noveno día y que ha provocado desabastecimiento en el país debido al bloqueo de vías.

Los productores de café exigen una respuesta del Gobierno ante la crisis del sector, afectado por una revaluación del peso frente al dólar, las plagas en los cultivos y el empobrecimiento de los cultivadores.

Bogotá