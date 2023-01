Se mantiene restricción en la movilidad en puentes internacionales de Norte de Santander

Migración no lo reabrirá hasta que haya garantías de seguridad para los viajeros. Guardia venezolana volvió a bloquear el Simón Bolívar con un container.

La agencia anunció que prestará sus servicios de manera normal para sellar los pasaportes de los viajeros que no han podido salir de Colombia.

Aunque la reapertura estaba planeada para la medianoche, Migración consideró que los obstáculos y la presencia de personas armadas del lado de Venezuela pondrían en riesgo la vida de quienes intenten atravesar.

“Aquellas personas que no cuentan con el sello de salida de Venezuela, debido a la decisión de la Dictadura de Maduro de cerrar la presentación del servicio de migración en en el vecino país, igual podrán acercarse a Migración Colombia para realizar su trámite de ingreso al territorio nacional”, manifestó Migración en un comunicado.