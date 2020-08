"Se me metió a la oficina": testimonios sobre presunto acoso sexual en hospital de Barrancabermeja

Dos mujeres, cuyos nombres se protegen por seguridad, denunciaron presuntos casos de acoso sexual en el hospital regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja.

“Él puso sus manos sobre mi cadera para cerciorarse que yo tuviera ropa interior, porque le parecía que yo no tenía calzones. Él dijo, si no tiene ropa interior no sabes cómo me pone”, relata una de las presuntas víctimas.

Otra afirma: “Cuando yo me volteo para sentarme, otra vez me metió la mano en los bolsillos con la idea de tocar mis partes íntimas”.

Según las denunciantes, el acoso sexual –un delito que cada día se evidencia más de parte de las víctimas- fue acompañado de acoso laboral con promesas de aumentos o de seguir trabajando en el hospital.

“Empezó después a tomarme los brazos, la cadera y por último un día se me metió a la oficina, me abrazó y trató de besarme”, recuerda una de las víctimas ya mencionadas.

La abogada Patricia Borrero aseguró que hay otras trabajadoras del hospital que quieren denunciar.

Publicidad

A través de su abogado, el médico José Bermúdez aseguró que aclarará cualquier requerimiento de las autoridades.

“Por ahora, la condición es no salir, pronunciarnos a los medios. Estamos consiguiendo los elementos probatorios para llevarlos a la Fiscalía”, declara el abogado César Plata, defensor de Bermúdez.

El médico renunció a la gerencia del hospital regional la semana anterior.

Este caso está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.