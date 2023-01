Se metió a la piscina de adultos y nadie lo vio: muere ahogado niño de 8 años en Melgar

Denuncian que en el lugar de la tragedia, un reconocido centro vacacional, no había medidas de seguridad ni personal de primeros auxilios.

El pequeño Juan José Alfonso, de tan solo 8 años, decidió pasar de la piscina infantil a la de adultos, sin que nadie se percatara.

“En un abrir y cerrar de ojos, el niño se metió a la piscina de los adultos y se nos ahogó”, relató su tío, Guillermo Alfonso.

Familiares y bañistas intentaron rescatarlo y reanimarlo.

“Cuando nos dimos cuenta, el niño estaba ahogándose. Realmente ya estaba flotando y pensamos que estaba jugando. Tratamos de auxiliarlo, pero no había como tal una persona que supiera de primeros auxilios”, dijo Juan Carlos Jiménez, turista.

Luego de ser sacado del agua, el pequeño fue llevado al hospital Louis Pasteur de Melgar, Tolima, a donde llegó sin signos vitales.

Visitantes del centro vacacional aseguraron que la piscina no tenía las mallas de seguridad exigidas por la ley.

“Hoy le pasó esto a mi sobrino y, si siguen centros recreacionales trabajando así, puede ser mañana otro niño o no sabemos quién”, lamentó Alfonso.

El lugar permanece cerrado. Noticias Caracol intentó tener respuesta por parte de los administradores, pero se negaron a dar declaraciones.