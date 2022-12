Se necesitan elementos de cocina: Cruz Roja continúa recibiendo donaciones para Mocoa

Los colombianos han demostrado su solidaridad ante la tragedia. El organismo de socorro hace recomendaciones sobre el tipo de cosas que están recibiendo.

Recepción, selección y embalaje son las labores que el equipo de voluntarios de la Cruz Roja desarrolla para enviar a Mocoa.

“Desde primeras horas de la mañana las personas han traído muchos alimentos, mercados, artículos para bebé, elementos de aseo y ropa”, explica Marinzon Buitrago, subdirector operativo de socorro nacional.

Las donaciones por ahora se han enfocado en artículo de primera necesidad, pero hacen falta elementos de cocina. Los kits alimentarios ya están listos para ser transportados este martes hasta Mocoa, se calcula que se cargará un camión de tres toneladas cuyo contenido será trasladado posteriormente vía aérea para alimentar a las víctimas.

“En este momento no hay una sola persona en la zona que no haya recibido alimentos o que no tenga asegurado su alojamiento”, explica César Urueña, director nacional de socorro.

Los servicios básicos se están habilitado en la zona y las donaciones en dinero se deben hacer a través de las cuentas bancarias habilitadas para ayudar a los damnificados:

Banco de Bogotá: cuenta corriente 078-116522

Banco BBVA: cuenta corriente no 242-016244

Pero si quiere donar en especie, ojo a lo que entrega: “No le puedo entregar a un colombiano ropa de segunda, o sucia, pues no estoy contribuyendo a su rápida recuperación”, señala Urueña.

Tampoco se pueden donar medicamentos. Estos se conseguirán a través de laboratorios farmacéuticos.

Se han dispuesto 4 puntos para donar:

1. Cruz Roja

2. Defensa Civil

3. Brigadas militares

4. ICBF