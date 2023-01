Se posesionó Dolly Montoya, la primera mujer en tomar las riendas de la Universidad Nacional

La nueva rectora se comprometió a buscar recursos para volver cada día más competitiva a una de las universidades públicas más grandes del país.

“Tenemos 3.000 profesores, 1.500 de ellos con doctorado, y son muchos los recursos internacionales que podemos traer porque en esos proyectos de paz hay ayuda de los gobiernos”, afirmó la científica e investigadora.

Durante su discurso también se refirió al programa ‘Ser pilo paga’, al que admitió se le pueden hacer algunos ajustes.

“A mí me parece que el programa les ha dado formación a muchos muchachos del Sisbén que no tenían antes la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que nos toca buscar unos recursos adicionales que no sean los de las universidades públicas porque esto afecta la educación pública”, dijo.

Dolly Montoya estará al frente de la Universidad Nacional durante tres años.