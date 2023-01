“Se puede”: indígenas de la Amazonía hablan sobre propuesta de ordenar sacerdotes casados

Lo importante es poder conectarse con Dios, no el celibato, dicen en La Bendición, Puerto Carreño, donde comunidad espera con ansias un guía espiritual.

Allí, un grupo de indígenas erigió hace algún tiempo una capilla. No obstante, no hay sacerdote que los atienda.

“Nosotros en realidad necesitábamos esa iglesia porque sabíamos que ese era un medio de ayuda, que esa iglesia nos iba a fortalecer y nos iba a guiar, entonces por eso nosotros cedimos ese lote”, comentó Rober Cariban, de la etnia piapoco en Guainía.

Para Davier Cariban, otro miembro de esa comunidad y que ha estudiado la Biblia, la clave es la relación con Dios sin tener en consideración el tema del celibato.

"Si capacitan a un muchacho para que sea sacerdote, se puede, es igual que todo, porque ellos creen en un solo Dios, nosotros creemos en un solo Dios", recalcó.

Clérigos colombianos aseguran que la propuesta del Vaticano, que se discutirá en sínodo de la Amazonía, no busca acabar con el celibato, sino que pretende acompañar a las comunidades indígenas en la fe.

Esto, según el padre Manuel Vega, director del departamento ministerial de ordenados y vida consagrada, se ha resuelto con los llamados diáconos, “que son ministros ordenados en la iglesia, diáconos, no presbíteros, sacerdotes, sino diáconos con su familia, con su esposa, que pueden prestar en esas regiones, en esos lugares, ese servicio pastoral”.

El sínodo de la Amazonía se reunirá en octubre en Roma para estudiar la propuesta.

