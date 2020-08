¿Se puede viajar en carro particular a partir del primero de septiembre?

Desde el 1 de septiembre, Colombia se reactiva con la nueva fase de aislamiento selectivo que busca identificar y aislar solo los casos positivos de COVID-19 para que los demás colombianos puedan retomar una nueva normalidad.

“A partir del 1 de septiembre lo que sucede es que ya no existe ese aislamiento obligatorio, no existe una restricción como tal para ningún sector de la economía”, señala Daniel Palacios, viceministro del Interior.

Cada autoridad local se encargará de determinar cuándo y cómo empezará esta nueva reapertura. Incluso podrá pedir restricciones si lo considera necesario.

No obstante, entre las nuevas disposiciones del gobierno se establece que, si usted tiene un vehículo particular, podrá salir de viaje a cualquier parte del país cumpliendo las medidas sanitarias.

Además, las carreteras también se habilitan para transporte intermunicipal cumpliendo las exigencias en materia de protocolos y aforos. Para este caso tampoco importará el nivel de contagio en el municipio de salida o llegada.

En materia de vuelos nacionales, se reactivan gradualmente y según autoricen Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

Eso sí, habrá tres restricciones que aplican a toda Colombia: eventos privados o públicos que impliquen aglomeración, establecimientos comerciales de entretenimiento como bares o discotecas y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.

El gobierno advierte que, si se dan rebrotes o se elevan los contagios, se volvería a una fase restrictiva. El autocuidado es la clave.

¿Cómo funcionarán los centros comerciales con la nueva realidad en Bogotá?

Se levanta la restricción horaria que tenían y cada local comercial deberá cumplir el esquema 4x4 que le corresponda. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ha explicado que, si algunos establecimientos quieren trabajar las 24 horas del día, pueden solicitárselo al Distrito.

Así las cosas: supermercados, bancos o notarias podrán abrir sin restricción, pero para el caso del comercio al por mayor o al detal deberán regirse según los turnos del 4x4.

Algunos dueños de peluquerías expresaron su preocupación por el esquema, pues dejarían de trabajar de lunes a miércoles.

Recuerde que el pico y cédula seguirá rigiendo tal cual como venía en la ciudad.

