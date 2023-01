El gobierno comprobó que devolverla a su país era una decisión equivocada. Su madre había insistido en su inocencia.

"Mientras que ellos investigan si es cierto o no, téngala detenida acá, no importa, deténganla, pero no la deporten porque la van a matar”, fue el ruego de la mamá de la señalada.







Finalmente se pudo establecer que la mujer desertó al estar en desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Dijo respaldar el Gobierno de Guaidó.