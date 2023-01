“Se quejan por libertad de corruptos y dónde estaban a la hora de apoyar la consulta”

Diego Laserna, uno de los promotores de la iniciativa, lamentó las “lágrimas de cocodrilo” de algunos funcionarios del gobierno de Iván Duque.

Ante la libertad o casa por cárcel otorgada a algunos de los implicados en el carrusel de la contratación, Laserna cree que lo que “Colombia está entendiendo que el corrupto que la hace no la paga”.

Y “cuando uno escucha a la vicepresidenta (Marta Lucía Ramírez) quejándose de que estén saliendo los Nule a la calle así de fácil” uno se pregunta “dónde estaban a la hora de apoyar la consulta, ahora me parecen lágrimas de cocodrilo”, señala.

El punto de la consulta anticorrupción que planteaba quitar los beneficios a los condenados por corrupción -rebajas o tener como sitio de reclusión guarniciones militares- y prohibirles contratar con el Estado, fue el más votado, dice Laserna.

E insiste en que “los que apoyamos la consulta nos quedamos con la decepción de que el gobierno no haya apoyado de manera más contundente los proyectos” que estaban haciendo trámite en el Congreso y del que solo uno aún está a flote.

El promotor de la consulta recalca a los colombianos que “quejarse no sirve pa’ nada, en las elecciones de octubre tenemos una oportunidad” para “empezar a construir un país decente”.

En contexto:

Libertades que indignan: estos implicados en carrusel de contratos están en la calle o en la casa