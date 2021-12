Se quemó y perdió un ojo tras explosión de polvorería de su papá: "Se hubiera podido evitar"

Yineth Alvarado resultó quemada hace 20 años cuando explotó la polvorería de su padre, ubicada en un cerro de Soacha, Cundinamarca. En el momento del estallido, ella estaba con su hermana.

“Él estaba haciendo la mezcla para hacer la pólvora cuando entramos", recordó.

Luego del estruendo fue remitida al hospital con su padre y hermana, todos con quemaduras de segundo y tercer grado. Yineth perdió un ojo y su padre un dedo de la mano derecha.

“Lo primero que le dijeron a mi mami fue que no me dejara ver en los espejos porque salí diferente, cuando un día jugando con un niño fue que me vi por primera vez, otra vez me vi en un espejo y yo le dije al niño con el que estaba que ‘¿quién era ese otro niño? porque yo era calva y ya no tenía un ojito. Entonces él sólo me miró y me dijo ‘esa es usted’”, contó.

Hoy, a pocos días de ser mamá por primera vez y después de años de luchar contra las cicatrices imborrables que le dejó la pólvora, desea que ni su hija ni ningún niño tengan que ser víctimas de estos artefactos.

"Que le pase lo mismo son como mis miedos de no poder protegerla. Tampoco culpo ni a mi papá porque era algo que Dios tenía destinado, pero se hubiera podido evitar”, comentó.

Después de 20 años, su rostro está enmarcado por una sonrisa, pues, poco a poco, empieza a recuperar lo perdido gracias a la doctora Linda Guerrero y su fundación del quemado ‘Piel para renacer’.

“No tenía parte de la vista, entonces ya me han hecho reconstrucción facial y pues se han visto los cambios, para mí son muy grandes”, dijo Yineth.

Por 26 años, la fundación ‘Piel para renacer’ ha recibido más de 300 pacientes quemados con pólvora.

“Tienen atención personalizada, especialistas, intervenciones, psicólogos hasta el final del proceso, porque es algo que marca toda la vida", señaló Linda Guerrero, quien es la directora de la fundación.

Aun cuando el mundo entero conoce la gravedad de la manipulación irresponsable de la pólvora, cada año en Colombia se siguen presentando nuevos casos.

“Uno siente una gran frustración saber que la única quemadura que se puede evitar es la de pólvora. Seguimos teniendo lesionados, se siente frustración, dolor, porque sabemos que van a venir nuevos pacientes", anotó Guerrero.

Todavía hay tiempo de cambiar el panorama y evitar que más niños y jóvenes como Yineth queden marcados de por vida. Decirle no a la pólvora es la alternativa.

¿Qué dice la ley en Colombia sobre el uso de pólvora?

La normativa más reciente es la ley 670 del 2001 y el decreto 4481 de 2006 que establece lo siguiente: uno, faculta a los alcaldes para prohibir o permitir el uso y la compra de pólvora; dos, su venta es prohibida para menores de edad y personas en estado de embriaguez, y tres, establece los requisitos para su comercialización y distribución.

Sin embargo, no prohíbe su venta y manipulación con mayores de edad.

En el Congreso de la República está en curso una cruzada para para hacer que la pólvora sea prohibida a personas particulares y solamente sea manipulada por expertos.

Para que ese proyecto sea ley solo le faltan dos debates en la Cámara de Representantes, que deben se deben realizar durante el próximo periodo legislativo.