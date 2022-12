Se registra el primer caso de una víctima de pólvora en Envigado

Con graves heridas en las piernas y quemaduras en uno de los brazos, Carolina Avendaño cuenta que se encontraba departiendo en un local comercial en Envigado, cuando fue alcanzada por un artefacto que le explotó en las extremidades inferiores.

“Se escuchó la explosión de la pólvora. De un momento a otro empezó a salir la pólvora por el piso. Era una torta que tiene 20 pilas, eso es enorme, se zafaron dos y esas fueron las que salieron por el piso”, cuenta Carolina Avendaño.

Recuerda que intentó pararse para correr antes de ser impactada.

“Yo vi cuando venía la pólvora y me pare, eso cayó en la mesa y me estalló en la pierna y el brazo”, puntualiza Carolina.

Al verla envuelta en llamas, la comunidad y los bomberos la auxiliaron rápidamente.

Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado dice que la comunidad la ayudó y que luego ellos la llevaron al hospital.

“Son horribles, las heridas son muy dolorosas, me raspan la piel, me quitan la capa de la piel y me la arrancan”, explica Carolina sobre las curaciones.

Por la gravedad de sus heridas, Carolina deberá estar aproximadamente cuatro meses en recuperación.

Pide a las autoridades identificar a los responsables para que paguen por sus acciones.