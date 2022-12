Se registran inconvenientes con sistema biométrico en Medellín

11:20 a.m. Procuraduría ha recibido 37 denuncias de tipo electoral, 11 de ellas desde Antioquia y 8 desde Bogotá.

A esta hora, Procuraduría ha recibido 37 denuncias de tipo electoral, 11 de ellas desde #Antioquia y 8 desde #Bogotá. #EleccionesColombia — Procuraduría General (@PGN_COL) Mayo 25, 2014

11:00 a.m. La candidata por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, ya ejerció su derecho al voto. “Adiós al país viejo de corrupción, maquinaria, mermelada y la exclusión social. Bienvenido el país nuevo y limpio”, trinó Ramírez.

10:40 a.m. El candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, ejerció su derecho al voto. "Aspiro que el respaldo de millones de colombianos me permita ganar hoy. No votar no es la solución del problema, votar es el mayor derecho que tiene un ciudadano. El silencio no ayuda a que un país pueda cambiar. Votar de manera libre, pero votar”. ", señaló.

10:12 a.m. El candidato por Alianza Verde, Enrique Peñalosa, ejerció su derecho al voto. "Tenemos que elegir entre la guerra y la paz. Tenemos que hacer de Colombia un país libre de corrupción", dijo luego de votar.

9:24 a.m. La candidata por el Polo Democrático, Clara López, votó en en la Fundación Universitaria Panamericana. "Convoco a todos los colombianos a ejercer copiosamente (el voto)", dijo la candidata, quien invitó a votar por el cambio.

En Corferias solo pueden votar quienes tengan su cédula inscrita en ese centro de votación o quienes tengan su cédula expedida entre las fechas 1/03/1988 y 7/01/2003.

En todos los centros de votación se registra total normalidad. En Ciudad Bolívar, hay 480 puestos de votación habilitados. En Kennedy, hay 61 puestos y en Unicentro, 148.

8:05 a.m. Llegó el presidente-candidato Juan Manuel Santos para votar. Acompañado de su familia ejerció su derecho y luego se dirigió al país. “Hoy es un día muy importante para Colombia y para nuestra democracia. Esperamos que los ciudadanos habilitados ejerzan ese derecho para votar, que también es un deber”, dijo el mandatario.

8:00 a.m. Apertura de centros de votación en todo el país. De acuerdo con las cifras de la Registraduría, 17.129.768 mujeres pueden votar en estos comicios.