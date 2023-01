Se repite la historia en Mocoa: algunos damnificados de 2017 tuvieron que huir nuevamente

Varias familias vivieron de nuevo el drama por las crecientes de los ríos que rodean a la capital de Putumayo. Piden al Estado que no los olvide.

Los afectados piden al Gobierno que no olvide las necesidades de estas familias.

“Ustedes (Noticias Caracol) son los únicos que han venido y aquí. Volver a comenzar de otra vez de cero porque la primera vez que nos pasó el Estado nos dio la espalda", dice una de las habitantes de las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días.

Los habitantes no imaginaron que la fuerza de la naturaleza volvería a cobrar vida.

“Nunca creíamos que iba a volver a pasar esto. Es verdad que cuando sonaron las alarmas a las cuatro de la mañana ya se había desbocado el río y lógicamente ya no se pudo hacer nada", explica Leidy Bolaños.

El presidente Iván Duque explicó las medidas que ha tomado el gobierno central para ayudar a los mocoanos.

