¿Se salió de la sotana? Así reaccionó este sacerdote a un llamado de atención

Este sacerdote pretendía conducir en contravía por una calle del barrio El Poblado en Medellín, cuando es reprendido por otro conductor que graba la infracción.

El religioso, al darse cuenta de que era filmado, responde con insultos y gestos groseros.

El hombre que hizo el video rechazó a través de su cuenta en YouTube, el comportamiento del sacerdote.

Conductores que recorren la zona, aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes.

Neftali Castaño, conductor, dijo que “ya se ha presentado en otras veces, personas que intentan pasar en contravía porque el trayecto es corto”.

Las autoridades llamaron la atención a los conductores para que respeten las señales de tránsito.

El Supervisor de tránsito Fredy Muñoz, explicó que “no hay excepciones, la señalización no tiene excepciones. La sanción es un salario mínimo por circular en contravía. Son 644 mil y las motos se inmovilizan”.

La Arquidiócesis de Medellin explicó que el sacerdote pertenece a la diócesis de Neiva, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Este es el video: