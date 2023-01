“Se siente uno como en una cárcel”: habitantes de Catatumbo que tuvieron que salir corriendo

“Se escuchaba terror”, agrega otro. Ya son cerca de 5 mil los desplazados por el paro armado del EPL y los combates con el ELN.

Las Fuerzas Militares dicen que están custodiando a conductores para abastecer municipios ante escasez de comida, mientras Gobierno anunció acciones para que gente recupere la tranquilidad.

La Gobernación de Norte de Santander confirmó el masivo desplazamiento de personas por el paro, que llega a su sexto día.

Los ocho municipios del Catatumbo parecen pueblos fantasmas.

“Hay alrededor de más de mil toneladas de alimentos en diferentes municipios” represadas, según Said Sánchez, cultivador de San Calixto y uno de los agricultores desesperados porque están a punto de perder sus cultivos.

“Hoy los productores de cebolla, tomate, frijol, pepino, pimentón, entre otros, no han podido comercializar la producción por la imposibilidad de traer sus productos a Ocaña”, sostuvo Emiro Cañizales, de la Asociación de Municipios del Catatumbo.

Autoridades de Hacarí y San Calixto han tenido que disponer de 8 refugios a donde se calcula han llegado unas 4.500 personas desplazadas, sin contar las 97 que se resguardan en el coliseo de Ocaña, donde piden colchones, cobijas y ropa.

En las últimas horas se conocieron amenazas sobre algunos pobladores de las zonas rurales de El Tarra por cuenta de grupos al margen de la ley.

Gente que se ha visto a abandonar sus viviendas dice sentir "mucha nostalgia, porque uno dejar la casa, echarle candado, dejar todo allí donde uno ha vivido y dejar todo para salir desplazado es una situación difícil”.

Desplazados cuentan también que estos últimos seis días han sido de pánico al permanecer encerrados por el cruce de disparos entre guerrillas del ELN y el EPL.

“Uno casi no salía por el miedo, uno estaba escondido en la casa. Sí escuchaba uno, cosas, bulla, se escuchaba terror”, narró uno de ellos.

El Gobierno Nacional respondió a los reclamos de la gente y sus representantes asistirán “a una convocatoria que hace el gobernador de Norte de Santander, el viceministro de Defensa está en Cúcuta”, informó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

“Es importante que los ciudadanos del Catatumbo sepan que ya el señor presidente de la República (Juan Manuel Santos) le dio instrucciones a la fuerza pública y los operativos como consecuencia de esas instrucciones ya se están desarrollando”, precisó.

“Esperamos que muy pronto se pueda restablecer el orden público y que los ciudadanos recuperen la tranquilidad para que todo vuelva a la normalidad”, concluyó.

Rivera también anunció que viajará a Ocaña el próximo lunes para evaluar las inversiones actuales y futuras en la región del Catatumbo.

