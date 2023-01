“Se tiene que ir de esta región o la asesino”: la aterradora llamada que recibió docente en Bolívar

“A mí no me interesa si usted ha sufrido o no ha sufrido la guerra”, dijo un hombre que se identificó como ‘Carlos Mario’ a Deyanira Ballesteros.

La mujer, que trabajaba como profesora en el municipio de San Pablo, tuvo huir de la región.

En la llamada, que dio a conocer Blu Radio, la mujer le pide a un presunto paramilitar que no le grite, a lo que el sujeto le responde: “yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas (…) A mí no me hable así si no quiere morirse”.

‘Carlos Mario’ enfurece ante la valiente respuesta de Deyanira y la tilda de “grosera, para ser una educadora es una persona que no sabe hablar”.

La profesora, que habló con Blu Radio sobre las amenazas, conserva la calma durante la conversación con el delincuente, quien cada vez se oye más furioso.

El sujeto la cuestiona diciéndole “¿qué creyó, que estaba hablando con un payaso?”.

Al final, molesto, le espeta a Deyanira que “¡coja sus gran hijue%&#$! cosas y se va de la región, ¿entendió?!”.

Luego parece hablar con subordinados a quienes les ordena: “Háganme el favor y vayan por esa hijue%&#$, si tienen que matarla, mátenla”.

La llamada se conoce un día después de que desconocidos asesinaran a dos líderes sociales en Atlántico y Chocó.

