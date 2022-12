¿Se tiró o lo lanzaron policías? Sigue misterio sobre muerte de joven en un río de La Dorada

La mamá del muchacho cree que lo mataron e incluso le cortaron dedos, luego de evadir un retén, pero la Policía descarta un homicidio.

Edwin Soto evadió el retén, asustado porque su acompañante iba sin casco ni chaleco, dice su hermano.

El caso se presentó en junio pasado, en La Dorada, Caldas.

La versión oficial indica que policías lo perseguían, pero que perdieron su rastro cuando se lanzó al río.

“Después de que ya está muerto me le mochan los dedos. ¿Por qué me le quitan los dedos a mi hijo, por qué tanta tortura?, yo pregunto”, denuncia Alba Lucía González, la madre del joven, que no cree en lo que dicen las autoridades.

El coronel Necton Lincoln, comandante de la Policía de Caldas, respondió y afirmó que el joven no fue capturado, que no murió de manera violenta y que voluntariamente se lanzó al río.

Con el resultado de la necropsia en mano, explica que no fue “una muerte violenta y que se produce por inmersión”.

La familia de Edwin pide que no cesen las investigaciones para tener un informe más detallado.