Se usarán reservas de plantas térmicas, entre otras medidas, para evitar apagón

"En este momento no estamos previendo ni cortes ni apagones ni racionamiento", afirmó este martes el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, al referirse a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para seguir afrontando exitosamente la última etapa del fenómeno de El Niño.

El Ministro de Minas informó que durante los últimos días se han registrado daños importantes en dos plantas de generación eléctrica: Guatapé, en Antioquia, y Termoflores en Barranquilla, lo cual obliga a tomar medidas adicionales.

"Por un lado, tuvimos un incendio en nuestra principal planta de generación hidroeléctrica en Guatapé, que la opera la compañía EPM. Fue un incendio que produjo unos daños en los equipos y que hizo que saliera en su totalidad de funcionamiento esa central. Una central que además no solo genera energía directamente, sino que el agua de esa central es utilizada por otras centrales de generación para generar energía eléctrica", explicó.

Adicionalmente, señaló que "en el día de ayer tuvimos la confirmación formal de que la planta de Termoflores, ubicada en la ciudad de Barranquilla, tuvo un daño en una turbina, y que también va a estar parcialmente fuera de operación durante una semana. Entonces estos son dos daños que no estaban en las cuentas de nadie".

“Daños que nos saca más o menos un 10 por ciento de la generación de energía eléctrica que requiere el país", precisó.



Nuevas medidas

El Ministro indicó que frente a esta situación imprevista, el Gobierno se ha visto obligado a tomar las siguientes medidas.

"La primera de ellas, es utilizar ese colchón que habíamos construido el año pasado: la reserva que teníamos en las plantas térmicas y el mayor nivel de embalse que habíamos logrado acumular y mantener", dijo, en relación con la primera medida.

"La segunda medida que tomamos fue utilizar todo el trabajo de integración energética que hemos venido realizando con Ecuador, utilizar los excedentes de energía que en este momento tiene nuestro país vecino, Ecuador".

Finalmente, el Ministro de Minas y Energía indicó que se le ha pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que presente un programa de ahorro voluntario de energía, en el que a los usuarios se les den incentivos, modalidad utilizada con mucho éxito en otras partes del mundo.

"La idea es que se les pueda pagar, darles un incentivo a aquellas personas que ahorren energía y que cumplan unas metas de ahorro, poderles dar un incentivo de ahorro directo que lo sientan en menor valor de su factura, en menores tarifas, en menor gasto de energía", explicó el titular de la cartera.