Se va el general Rodolfo Palomino en medio de escándalo

“No estoy renunciando, doy un paso al costado”, con estas palabras el general Rodolfo Palomino anunció este miércoles que deja el cargo de director de la Policía Nacional.

Su salida se da un día después de que la Procuraduría le abriera una investigación formal por una presunta red de prostitución masculina al interior de la institución, conocida como la 'Comunidad del anillo', así como por supuestos seguimientos a periodistas y un posible incremento patrimonial injustificado.

"Estoy poniendo fin a 38 años de servicio a la patria", aseguró Palomino en una rueda de prensa, rodeado de su esposa, sus hijos y el cuerpo de generales de la Policía.

El alto oficial reiteró que es inocente y víctima de una campaña de desprestigio. Advirtió que la Procuraduría no encontrará pruebas en su contra, como tampoco lo ha hecho la Fiscalía.

“He tomado la decisión, en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional. Estoy en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan”, sostuvo Palomino.

El saliente general explicó que “no puedo permitir que un director de la Policía esté siendo investigado y esté siendo puesta en duda su transparencia, su honorabilidad”.

Así mismo, señaló Palomino que “esta campaña contra su servidor, contra la institución (…) en oportunidades ha querido polarizar al país, polarizar a los medios de comunicación y han querido, eso sí infructuosamente, desvertebrar este sólido cuerpo de generales”.

Y envió un mensaje al procurador Alejandro Ordóñez: “decirle que investigue, que estoy absolutamente cierto que mi honor, que la calidad que los colombianos han conocido de su servidor, una vez más estará plenamente demostrado”.

En medio del aplauso de su familia, los generales y uniformados presentes en la rueda de prensa, Palomino dijo: “dejo con orgullo el uniforme, pero sé que nací y moriré siendo policía (…) nunca los seremos humanos por encima de las instituciones”.



Las acusaciones contra Palomino

Aunque los señalamientos contra el general Palomino vienen de hace algún tiempo, y pese a que el presidente Santos le había expresado pleno respaldo, el oficial tomó la decisión de retirarse luego de que el martes el procurador Alejandro Ordóñez anunciara la investigación y se conociera un video de Carlos Ferro -exsenador y hasta hace horas viceministro del Interior- hablando de temas sexuales con un capitán de la Policía.