¿Se va Érika Zapata de Noticias Caracol?

Érika Zapata, una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol, volvió a ser tendencia por estos días por cuenta de un video en redes sociales que fue malinterpretado y a partir del cual se empezó a rumorar que ella dejaría el noticiero.

Ante la avalancha de comentarios, Érika Zapata se pronunció en su cuenta de Twitter despejando cualquier duda.

“Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. Estoy feliz en mi trabajo”, aseguró.

Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. ESTOY FELIZ EN MI TRABAJO. — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 2, 2023

Ella había publicado en sus redes sociales un mensaje de despedida por el retiro de su compañero, pero muchos lo tomaron como si fuera ella quien dejara el canal.

Publicidad

Autenticidad y amor por el periodismo

Érika Zapata, de 27 años, se ha convertido para muchos en un nuevo referente del periodismo, pues ha logrado marcar agenda con su estilo e historias.

A diario recibe mensajes de admiración en redes sociales, donde está por alcanzar los 200 mil seguidores entre sus cuentes de Instagram y Twitter.

Su humildad también es otra de las cualidades que le aplauden. Ella siempre se ha referido con orgullo a sus raíces.

Publicidad

“Gracias al trabajo de mi papá en esta tienda, pude entrar a la universidad a estudiar periodismo. Nunca habrá razón para avergonzarnos de nuestras luchas”, exclamó en una ocasión Érika Zapata.

Gracias al trabajo de mi papá en esta tienda, pude entrar a la universidad a estudiar Periodismo. Nunca habrá razón para avergonzarnos de nuestras luchas. pic.twitter.com/9eZJ54Tyq0 — Érika Zapata (@ericayasmin4) June 7, 2021

La periodista también se siente orgullosa de su trabajo en Noticias Caracol, donde ya ajusta tres años informando a los paisas.

“Hace tres años, un medio de comunicación creyó en mí, me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo y de aprender. Mi gratitud es infinita con Caracol. Trabajar aquí es un verdadero deleite”, concluyó Érika Zapata.