Secretario de la Justicia Especial de Paz renuncia al cargo

Néstor Raúl Correa se refirió a la indagación de la Contraloría sobre un contrato para alquiler de carros que, al parecer, no cumplía con los requerimientos.

“Se arrendaron 38 vehículos y tres carros blindados para los magistrados con el techo presupuestal que atribuyó el Gobierno Nacional, no había plata para más, y además esos contratos no los celebró la Secretaría Ejecutiva, sino el Fondo Colombia en Paz", dijo el saliente funcionario, que dejará su puesto el 30 de abril.

También defendió el manejo presupuestal de los recursos por 4.7 millones de dólares otorgados en 2017 gracias a la cooperación internacional a cargo de Noruega, Suiza y Suecia, cuyos gobiernos recientemente pidieron explicaciones sobre el destino de los mismos.

Fuentes consultadas por Noticias Caracol coincidieron en afirmar que durante la gestión de Correa hubo desorden administrativo, no se entregaron celulares o computadores a los funcionarios y los trámites internos eran lentos.