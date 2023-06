Secuestran a una mujer y un hombre en Cesar y Norte de Santander

Las autoridades están tras el rastro de dos personas secuestradas en Cesar y Norte de Santander. Por ahora no se ha establecido qué grupos criminales estarían detrás de estos hechos.

El primer caso ocurrió en Pelaya, Cesar, en donde la señora María Beltrán, esposa de un comerciante, fue obligada a subir a una moto, que partió con rumbo desconocido. El hecho ocurrió en la mañana del pasado jueves, 15 de junio de 2023, cuando la mujer se encontraba haciendo deporte.

La Gobernación del Cesar se pronunció y señaló que "la libertad es un derecho fundamental de la humanidad, por lo que no debe ser vulnerado por ninguna razón. Nada justifica estos hechos. Que no se repita la historia. No más secuestros".

El otro caso sucedió en las últimas horas en Ocaña, Norte de Santander, donde las autoridades buscan al conductor de una empresa avícola quien habría sido plagiado por varios hombres en la vereda Venadillo.

Estos secuestros en Cesar y Norte de Santander se conocieron horas después de que las autoridades colombianas informaran del rescate de tres miembros de la ONG Humanity & Inclusion que hacían labores de desminado humanitario en una zona rural del departamento del Meta y que fueron plagiados.

La Cuarta División del Ejército señaló en Twitter que militares de un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) rescataron "a los 3 funcionarios de Humanity & Inclusion que adelantan intervención de desminado humanitario en el sur" del Meta.

Justamente el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó del secuestro de estas personas y señaló que, al parecer, los victimarios eran miembros de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por el exjefe negociador de paz Iván Márquez.

Tras la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo de combatientes, al mando de Márquez y Jesús Santrich, retomaron las armas y constituyeron la llamada Segunda Marquetalia.

Se trata de uno de los dos grandes grupos de disidencias de las FARC, junto al Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, quien nunca llegó a firmar el acuerdo de paz.

Estos dos grupos tenían desde principios de 2023 un cese al fuego bilateral firmado con el Gobierno, con el que tratan de negociar en el marco de la paz total, pero en mayo pasado el presidente Gustavo Petro decidió romper este cese con el EMC por el asesinato de cuatro menores en el sur del país.

Por otra parte, la esposa de un militar y un conductor de servicio público fueron secuestrados el martes 13 de junio por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera que une a las poblaciones de Arauquita y Saravena, en el convulso departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela).