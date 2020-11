Secuestran en Arauca a la madre y al hermano de un dirigente político del Centro Democrático

La madre y el hermano de Luis Emilio Tovar, dirigente político del Centro Democrático, fueron secuestrados en las últimas horas en Arauca .

De acuerdo con información preliminar, hombres que se movilizaban en un vehículo Mazda rojo se llevaron a doña Guillermina Bello y a su hijo. Minutos más tarde, el automóvil fue abandonado.

Las autoridades adelantan la inspección del carro para encontrar alguna pista que permita dar con el paradero de las víctimas del rapto. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido el secuestro.

“Lamentable la situación, lamentable el secuestro de una señora de casi 80 años, quien se encuentra muy enferma. Mi hermano también está enfermo”, dijo Luis Emilio Tovar en entrevista con Noticias Caracol.

Según el dirigente político, aunque toda la vida ha estado bajo la mira de grupos armados por su posición política, en los últimos días no había recibido ningún tipo de amenaza.

“Es muy triste saber que por el ejercicio político y el que hacer de uno, vaya a tener unas consecuencias de estas connotaciones. Pedirles a las personas que la tienen que por favor la devuelvan, lo mismo que a mi hermano, un hombre que no le hace daño a nadie. Es rogarles por la vida de ellos, no por mí, porque uno en este trabajo sabe a qué se atiene”, indicó Tovar.

El político, quien se encuentra en Bogotá, explicó que no tiene mayores detalles del secuestro, pero sostuvo que tras el plagio su sobrina le contó que vio “movimientos extraños y gente rara en el barrio”.

“Llegaron unas personas armadas y se llevaron a mi mamá y mi hermano se les subió al carro porque él no quiso que mi mamá se fuera sola, es una persona muy enferma”, relató Luis Emilio Tovar.

Finalmente, el exalcalde de Arauca aprovechó las cámaras de Noticias Caracol para hacer una petición:

“Pedirles que sean humanos, que ellos tienen mamá, que la mamá no es culpable de nada. Mi mamá no es culpable de mi posición política, de lo que he dicho, de lo que he hecho, de mi forma de pensar, de mi militancia en algún partido o de mi situación económica, mi mamá no es culpable de eso. Por favor, dejen en libertad a una persona que está enferma, están acelerando la muerte de mi señora madre”.