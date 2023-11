Secuestro del papá de Luis Díaz no es el único: odontólogo fue plagiado cuando estaba con sus hijos

El secuestro del papá del futbolista profesional Luis Díaz, Luis Manuel Díaz , ha dejado al descubierto otros casos de este delito que tienen en alerta a las autoridades. En el municipio de El Banco, en Magdalena, un odontólogo fue plagiado cuando llevaba a sus hijos al colegio.



El pasado 18 de octubre, Juan Carlos Bayter se dirigía junto a su esposa a llevar a sus hijos, de 6 y 4 años de edad, al colegio, pero pasadas las 6:00 de la mañana, según su familia, sujetos armados lo secuestraron.

Ana Karina Bayter, hermana de Juan Carlos, detalló que él "fue sometido por dos hombres armados, quienes lo hicieron bajar del vehículo y se lo llevaron en una camioneta".

El medio de transporte en el que habría sido secuestrado fue encontrado incinerado minutos más tarde en zona rural del municipio de Chimichagua, Cesar.

“Después de ese momento, ha sido todo un drama familiar. El trauma de una experiencia de secuestro, especialmente para dos niños pequeños, que lo presenciaron todo, pues es difícil”, contó la hermana de la víctima.

Publicidad

Pero como este y el caso del papá de Luis Díaz hay muchos más. En Ocaña, Norte de Santander, la familia de Sanín Mena, un adulto mayor de 87 años, vive el mismo drama.

La hija de esta persona indicó que, el 26 de mayo de este año, el hombre fue secuestrado en el sur del Cesar.

"Desde ese momento, nosotros no hemos tenido ninguna razón de él. No hemos recibido ni siquiera una llamada para conocer las exigencias de las personas que lo tienen, no sabemos dónde está ni cómo está", afirmó.

Publicidad

Según el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, en lo corrido del 2023, nueve personas han sido secuestradas en esa zona.

"Lamentable que el Gobierno nacional no preste atención a todas las alertas que nosotros hemos presentado desde la Personería. Incluso, hemos advertido situaciones de riesgo que pueden ocurrir en varios corregimientos", reclamó el funcionario.

A la larga lista de víctimas también se suma Evangelista Bohórquez, quien fue secuestrado hace más de 4 años y hasta este momento su familia no ha tenido razón de su paradero.