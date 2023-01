¿Secuestro o montaje? Autoridades investigan el supuesto plagio de empresario en Barranquilla

Algunos de los datos suministrados por Fito Acosta no han podido ser corroborados. La comunidad habla de un engaño.

Tras la liberación el pasado sábado de Rodolfo ‘Fito’ Acosta, supuestamente secuestrado 30 horas antes, hay más preguntas que respuestas. Las autoridades no han podido corroborar muchos de los datos suministrados por el empresario sobre el presunto rapto en un retén de falsos policías. Por eso, reportaron que este proceso se encuentra en actos urgentes para definir lo más pronto si realmente se trató de un secuestro y qué banda estaría detrás de este.

“Nuestro director nacional del Gaula, mi general Murillo, está al frente del caso. En estos momentos se está haciendo una trazabilidad con todas las narraciones que tenemos hasta el momento”, declaró el coronel Yecid Peña, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Tras la liberación, Acosta no ha dado mayores detalles de su secuestro, por lo que la comunidad barranquillera ha puesto en duda el relato y han señalado un posible montaje. “Parece todo un montaje, aquí no ocurre eso. Es un montaje para mí”, opinó Claudia Oquendo, habitante de Barranquilla, a los micrófonos de Noticias Caracol.

Además de los pocos datos revelados por el supuesto plagiado, la Policía tampoco ha revelado mayores detalles sobre la investigación y solo han pedido a la comunidad cualquier información que permita esclarecer los hechos: “que si vieron alguna situación anómala por favor nos den alguna información que puede ser muy oportuna y muy importante”.