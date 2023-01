¿Secuestros y ‘patrullajes’ de disidencias de FARC ponen en duda el cese al fuego?

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, envió un duro mensaje a las disidencias de FARC que en las últimas horas irrumpieron en pleno casco urbano de Balboa, en Cauca, mientras sus habitantes celebraban los carnavales. ¿Qué está pasando con el cese al fuego?



Y es que la imagen es realmente inquietante: los habitantes de Balboa, a plena luz del día, se toparon con miembros del frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC que recorrían el casco urbano. Esta situación se da en medio de un acuerdo de cese al fuego, en el que supuestamente gobierno y grupos ilegales se comprometieron a avanzar en la denominada paz total.

“Es un reto que están haciendo a la oferta generosa de paz, a la intención del Gobierno por generar reales espacios de convivencia. Es un desconocimiento del cese bilateral al fuego”, subraya Iván Velásquez, ministro de Defensa.

A este episodio se suma el secuestro de militares en una flagrante violación al cese al fuego, lo que sin duda pone en aprietos el acuerdo y, sobre todo, su credibilidad.

“Si el rompimiento del cese al fuego no tiene ninguna consecuencia, en últimas el cese al fuego deja de ser existente, se convierte en un cese al fuego inoperante, que no tiene ningún tipo de anclaje territorial y que, además, no ayuda en nada a un escenario de conversaciones”, indica Jorge Mantilla, director de conflicto Fundación Ideas para la Paz.



A este panorama, se suma lo que expertos han denominado una zona gris, pues no se conocen los protocolos del cese al fuego y tampoco los mecanismos de verificación.

“Impacta especialmente en la seriedad que se le puede dar al proceso, es decir, todavía no sabemos si Naciones Unidas ya está verificando y si hay un protocolo. Es necesario conocer los protocolos también por parte de la fuerza pública”, puntualiza Leonardo González, coordinador del Observatorio de Indepaz.

Mientras tanto, en los territorios, los pobladores urgen por un acuerdo de cese con todos los actores armados. De lo contrario, no llegarán los alivios humanitarios a las regiones.