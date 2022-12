Seguiremos atacando a FARC si se trata de defender a población civil: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseguró el martes que el balón del proceso de paz está en este momento en poder de las FARC, luego de la crisis generada tras la matanza la semana pasada de 11 militares en el suroeste del país. "Señores de las FARC: la pelota queda de su lado y es hora de que nos demuestren que para ustedes la paz es también ese bien soñado y que la legalidad es su próximo escenario", sostuvo el mandatario durante un acto público.

Yo escojo la paz como destino, asumo los riesgos de buscarla y mantengo la decisión de enfrentar la guerra, hasta que logremos terminarla. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 21, 2015

"Ibamos por un camino razonable, donde los enfrentamientos y las muertes se habían reducido, pero absurdamente insistieron la semana pasada en seguir demostrando que tienen el poder de destruir vidas, de destruir familias, de destruir esperanzas y eso no puede seguir, no lo podemos soportar más años", afirmó Santos. Las FARC atacaron el 14 de abril una unidad militar en zona rural del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca y a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá. El jefe de Estado enfatizó en que no atenderá las peticiones de quienes consideran que se debe poner fin al proceso de paz que desde fines de 2012 su gobierno adelanta en Cuba con las FARC para tratar de poner fin a más de medio siglo de confrontaciones entre las partes. El mandatario también se refirió a los detractores del proceso de paz: