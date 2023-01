“Seguramente voy a tener pareja”: el padre Linero habla de lo que será su vida sin sotana

“Me mamé de cosas mías”, responde ante la inquietud de por qué pidió la dispensa. La soledad, uno de los motores que impulsó su decisión sin marcha atrás.

El sacerdote eudista reveló a Blu Radio que le escribió a su superior jerárquico para pedirle que le permita dejar el hábito. En la misiva utilizó un vallenato que describe cómo se siente: “yo quiero vivir la vida de otra manera, yo quiero quemarla de otro modo, para que cuando llegue a viejo antes que muera no viva solo”, expresa ‘Me rindo, majestad’, del artista Adolfo Pacheco.

El padre, que cada mañana tiene un consejo para todos, en diálogo con Néstor Morales, encontró en el vocabulario de su Caribe una expresión que lo resume todo: “me mamé de cosas, así de simple. Me mamé de cosas mías. De soledad, de cosas que no entiendo”.

En los últimos cuatro años la soledad, dice el padre Linero, que se ordenó como sacerdote en 1993, lo tocó, lo estremeció y le dijo que había que cambiar el rumbo. “Yo creo que los últimos 3 o 4 años me sentí muy solo y viví experiencias muy duras de soledad que nunca había vivido y eso me golpeó bastante”, reveló.

Aclara que su decisión no tiene marcha atrás y que el reto de vencer la soledad seguramente lo llevará a tener una pareja: “Seguramente voy a tener pareja (…) no me asusta ese tema, soy un tipo común y corriente. Hoy exactamente no la tengo, pero no sé mañana o pasado”.

A la pregunta de si la Iglesia debe aceptar que los curas se casen, Linero es tajante: el tema no es sexual, no es genital, es existencial… no sé si la soledad seguiría estando”.

