Seguridad alimentaria en Colombia: 15 millones de personas no pueden comprar fruta, lácteos o carne

El panorama de seguridad alimentaria en Colombia es preocupante. El país, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, está en la lista roja de las 20 naciones donde peor se alimentan sus habitantes. El informe precisa que 16,3 millones de personas en este país no consumen suficiente comida y que 23,2 millones tienen problemas accediendo a mercados.

Agrega que la nación suramericana está en el ranking de los 12 países con más desafíos para acceder a la comida con un 50%, después de República del Congo y Camerún.

Juan Carlos Buitrago, director de la red de Banco de Alimentos Colombia, explicó que “una persona está en inseguridad alimentaria cuando habiendo comido todo el día no está comiendo los nutrientes que se necesitan, o cuando no tiene acceso ni siquiera a alimentos para satisfacer su carga calórica diaria. Entonces una persona está en inseguridad alimentaria si no se come las calorías que necesita al día, pero también si no se come todos los nutrientes que necesita al día”.

Según el mapa del hambre del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a julio 21 de 2023, 14,9 millones colombianos tenían un consumo insuficiente de alimentos. Eso significa que casi 15 millones de colombianos no tienen acceso en su día a día a alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras y muy ocasionalmente o nunca tienen acceso a alimentos ricos en proteínas como cárnicos o lácteos.

Una de las razones es que en los hogares no hay ingresos suficientes para pagar por un plato saludable.

“La pregunta es cuánto le cuesta a un colombiano alimentarse durante un mes y la respuesta es hoy, en promedio -cuesta más un adulto que un niño-, está costando comer al mes de manera óptima 643.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que 19,6 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza no tienen cómo alimentarse de manera óptima y están sobreviviendo con la crisis alimentaria que tenemos en Colombia”, detalló el director de la red de Banco de Alimentos Colombia.

Según el reporte de la ONU, en Colombia hay 11 regiones consideradas de alto riesgo o riesgo moderado en cuanto a seguridad alimentaria, encabezadas por La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Lo más grave, según el Banco de Alimentos, es que esta insuficiencia de acceso a la comida afecta el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de los niños.