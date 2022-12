Seguridad jurídica no se afectará por fallo de Corte Constitucional sobre fast track: Santos

Lo que sí se afectará son los procedimientos dentro del Congreso, dijo el mandatario desde Washington, que se reunió el jueves con Donald Trump.

Juan Manuel Santos explicó que “lo único que se cayó fue que los congresistas ahora tienen la posibilidad de tomar iniciativas dentro de la discusión, que es normal dentro de cualquier procedimiento en el Parlamento. O sea, no es grave. Lo que hace es más dispendioso el procedimiento pero si hay voluntad política, esto no debe tener ningún efecto”.

Según el fallo del alto tribunal, el Congreso no necesitará votar en bloque ni aval del Gobierno para hacer modificaciones al acuerdo final de paz.

Corte Constitucional tumba varios puntos del fast track, ¿cuáles son?... El presidente hizo énfasis en que el Gobierno respeta “como siempre los fallos de la Corte, pero lo importante es que en ese fallo también se aceptó que no se puede aprobar ninguna ley que vaya en contra de los acuerdos”.