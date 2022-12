Seis muertos y 19 heridos al rodar bus a abismo de 150 metros en Risaralda

Un grave accidente se registró en la vía que conduce entre las ciudades de Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó), luego de que un bus cayera a un abismo de 150 metros. En los hechos, seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas.

Un grupo de socorristas efectuó las labores para rescatar los cuerpos de personas fallecidas al inerior del vehículo que se desplazaba desde Condoto, en el Chocó, hacia Cali.

El coordinador de la Cruz Roja Risaralda, Jhon Jairo de la Pava habló sobre las labores de recuperación de los cuerpos. "Estamos utilizando cuerdas, un vehículo con camilla tipo canasta y coordinación con todos los organismos de socorro", declaró.

En medio de las dificultades, por lo empinado del terreno, los heridos en su mayoría mujeres fueron trasladados a Pereira, Cartago y Dosquebradas.

Según los directivos de la empresa transportadora, el accidente se presentó por fallas mecánicas. No obstante, algunos de los heridos aseguran que el conductor transitaba con exceso de velocidad.

Uno de los sobrevivientes, Edison Mena, declaró: "el bus iba rápido. El bus se movió como tres veces y cayó al abismo haciendo carambolas. Cuando fui a ver todo estaba tapado y no me podía mover".

Un grupo integrado por 25 socorristas persiste en la búsqueda de más cadáveres. Se desconoce el número real de pasajeros que eran transportados. Entre los heridos, que según un parte médico están siendo atendidos en cuidados intensivos, se encuentra una mujer en embarazo.